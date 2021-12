El Tuxtepecano Fredy Samuel recibe Premio nacional de la juventud

-En el 2019 recibió el premio estatal de la juventud

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Tuxtepecano Fredy Samuel recibió el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021 en la categoría Expresiones Artísticas y artes Populares.

El premio entregado por el Instituto Nacional de la Juventud, es para reconocer el activismo y acciones voluntarias de los jóvenes y en esta ocasión uno de los reconocidos fue el Tuxtepecano y pintor Fredy Samuel.

Fue a través de su cuenta de facebook que el pintor dio a conocer tal reconocimiento “Sin duda es un orgullo seguir poniendo en alto a Tuxtepec y a Oaxaca. Hoy recibí este premio que es el máximo galardón para nosotros los jóvenes, sin duda cada día habemos más jóvenes que están demostrando que en Tuxtepec hay talento” dijo.

En el 2019 Fredy Samuel recibió el premio Estatal de la Juventud, otorgado por el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), en la categoría de actividades artísticas, en ese entonces uno de los trabajos que lo destacó fue el “Pintemos Tuxtepec”.

Y en este 2021 uno de sus últimos murales fue el llamado “En memoria de” que realizó en una de las bardas del Hospital General de Tuxtepec en honor a los médicos que estuvieron luchando contra el Covid-19, pero además en este mural están algunos nombres de las personas que perdieron la vida por esta enfermedad.

Además de Fredy Samuel, otros 3 oaxaqueños más recibieron este premio y fueron Aleida Ruiz Sosa, Erika Jazmín Ruiz López y Jorge Martínez.

