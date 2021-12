Conforman en Oaxaca Unión de Organizaciones Sociales, exigen respeto a sus gestiones

-El objetivo es que se respeten a las organizaciones, al igual que sus derechos a la representación y gestión ante las autoridades federales y estatales

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes se conformó la Unión de Organizaciones Sociales (UNION), quienes hicieron un llamado a las autoridades para que se les respete su legítimo derecho de participar en la toma de decisiones y en la propuesta de proyectos y políticas públicas, para beneficiar a sus agremiados, pues no deben seguir como espectadores, sobre todo por los fracasos que han tenido los gobiernos.

El Dirigente del Movimiento Antorchista Oaxaca Dimas Romero González, pidió a las diversas expresiones de la sociedad civil, a que hagan un ejercicio de análisis sobre el papel de los instrumentos que marca la constitución en materia organizativa, dijo que se deben encontrar coincidencias, aún cuando sean de diversas expresiones políticas.

Refirió que esto debe ser también sin fines electorales, ya que el objetivo es que se respeten a las organizaciones, al igual que sus derechos a la representación y gestión ante las autoridades federales y estatales, es por estas razones que proponen la creación de un organismo colegiado, el cual estará formado por líderes y dirigentes sociales.

Este colegiado tendrá la encomienda de fomentar la igualdad en la participación de las discusiones, así como elaborar un plan de trabajo para este proyecto, indicó que se busca terminar con las enormes diferencias económicas, políticas y sociales que existen en el país, mismas que no han sido erradicadas en décadas, ya que persisten en la actualidad.

Otros dirigentes mencionaron que el país está pasando por un cambio que no consideran conveniente, principalmente en los organismos autónomos, además señalaron que no existe comunicación entre los distintos sectores como el intelectual, universitario, empresarial, sindicatos y organizaciones sociales, quienes son una parte medular de la estructura social de México y del Estado de Oaxaca.

Asimismo comentaron que el gobierno federal está provocando que no haya crecimiento económico y que la inflación esté subiendo de manera acelerada, ya que está privilegiando la inversión en proyectos que no generan una reactivación económica, como ejemplo mencionaron que en el caso de Oaxaca, 8 de cada 10 habitantes trabajan en la informalidad.

Incluso dijeron que a pesar del aumento al salario mínimo, el sueldo promedio en una empresa formal es de 2600 pesos mensuales, además alrededor de 400 mil personas ganan aproximadamente 400 pesos a la semana, lo cual no les permite tener un nivel de vida decoroso y mucho menos posibilidades de mejorar sus ingresos.

