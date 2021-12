Conflicto en Santiago Progreso, por desplazamiento de familia, resurgió

-La SEGEGO y Derechos Humanos lograron la liberación de 5 retenidos acusados de irrumpir el orden y la tranquilidad ese lugar al portar armas de fuego.

-La tensa situación podría complicar el regreso de la familia desplazada a su lugar de origen, el cual había buscado por varios años.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El coordinador Regional de la Secretaría General de Gobierno en la Cuenca Juan Ventura Lara Arano, informó sobre la estrategia implementada para rescatar a 5 retenidos en la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, acusados de irrumpir el orden y la tranquilidad de ese lugar en días pasados, por lo que fueron privados de su libertad hasta la llegada de Fiscalía para que tomaran cartas en el asunto.

Señaló el funcionario público que estas personas retenidas fueron señaladas por el uso de armas de fuego, esto al realizar detonaciones en el lugar, señalando a un miembro de la familia que fue desplazado de ese lugar hace algunos años, por lo que esta situación solo ha complicado más la repatriación de la familia Mendez de la Cruz a su lugar de origen, siendo que desde hace mucho la habían estado buscando ante la Corte Estatal y Federal para que esto se lograra.

En su momento los pobladores de Santiago Progreso ante el desinterés de las Instancias para tomar el caso de los sujetos detenidos, bloquearon la carretera 175 a la altura de Puerto Eligio como medida de Presión y exigir que la Fiscalia General de la República acudiera a ese lugar para llevarse a los detenidos y que pudieran aclarar la procedencia del arma de fuego la cuál es una pistola tipo escuadra calibre 25.

De esta manera y con intervención de Derechos Humanos fueron entregados Adrian de la Cruz Mendez de 42 años de edad integrante de la familia desplazada, Amado y Victoriano Otañez Acosta, Emilio Lopez Esteban y Efren Rojas quién conducía la camioneta Ford blanca con placas RV- 36 042 que transportaban a estas personas que más tarde fueron liberadas de estas supuestas acusaciones.

Aún a pesar de estos conflictos dijo que fue Chiltepec el municipio de la cuenca que registró más conflictos sociales en lo que va de este 2021.

