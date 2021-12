Con madurez política se inicia en Valle la entrega-recepción afirma Marcelo Santos

-También informó que les dará continuidad a las obras que hayan quedado pendientes de la actual administración para evitar que queden como obras negras.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este lunes inició de manera oficial el proceso de entrega recepción entre la administración saliente y entrante de Valle Nacional, donde el presidente electo Marcelo Santos Meneses aseguró que siempre ha habido armonía desde que se iniciaron los primeros acercamientos con el presidente Rey Magaña para que se pudiera llevar este proceso sin ningún incumplimiento.

Así mismo, indicó que existe la madurez política para afrontar los retos que están por venir pero sobre todo de que existe la intención de darle continuidad a las obras que hayan quedado pendientes de la actual administración y de esta manera evitar que haya obras inconclusas, ya que mencionó que las obras que se van construyendo se hacen por necesidades ciudadanas.

Explicó que la prioridad en este momento es continuar con la estabilidad del municipio y dejar atrás la imagen de ser un municipio conflictivo, por lo que dijo que se busca trabajar en conjunto con quienes serán sus autoridades auxiliares y tratando de aplicar los recursos de manera justa para que la tranquilidad siga reinando en el municipio.

De esta manera, explicó Santos Meneses que ahora debe corresponder la confianza que le ha brindado su pueblo por tercera ocasión trabajando de manera en que se pueda reflejar los resultados en base de diálogos y conformando un equipo que demuestre la humildad como base, y de esta manera demostrar el trabajo que esperan los Vallenses de esta nueva administración.

