Arrastra UABJO déficit de 500 millones de pesos

-Piden a Congreso que apruebe fondo de 150 mdp para eliminar cuotas

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por el concepto de pago de impuestos que no se han realizado, contribuciones de seguridad social y laudos laborales, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), tiene un déficit acumulado de alrededor de 500 millones de pesos, mismos que no fueron originados en la presente administración, sino que viene de varias atrás.

Para poder revertir la situación, para no afectar el tema educativo, requirieron al Congreso del Estado un fondo de 150 millones de pesos para garantizar la gratuidad de la educación media superior y superior, dicho recurso sería utilizado para cubrir el gasto operativo, ya que la administración no se hace cargo de las unidades académicas.

El Rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez comentó que con este fondo, se eliminarían las cuotas que se cobran en cada una de las facultades y que los alumnos han pedido en reiteradas ocasiones que se eliminen, lo cual podría suceder en caso de que el Congreso del Estado apruebe otorgar dicho fondo.

Aclaró que en caso de que el Congreso no avale el fondo, la UABJO tendrán que seguir cobrando las cuotas, con las cuales sustentan el funcionamiento de las unidades académicas, es por ello que se ha estado dando un nuevo sentido a la gestión en la Universidad, esto mediante trabajos extraordinarios, por lo que esperan contar con el apoyo del gobierno federal y estatal para eliminar las cuotas.

