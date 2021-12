Aprueba Congreso de Oaxaca revocación de mandato a regidor de Ayoquezco de Aldama

-El poder legislativo determinó que se comprobó que el concejal incurrió en violencia política en razón de género



Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Con 37 votos a favor, el Congreso de Oaxaca declaró procedente la revocación de mandato del Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama Ricardo Ortega Vera, ya que se le acreditó que ejerció violencia política en razón de género.



En su intervención, la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios Lizbeth Anaid Concha Ojeda, señaló que existen 104 carpetas de investigación de violencia política en razón de género, de las cuales 56 corresponden a presidentas municipales, 43 a candidatas y 6 a precandidatas.



Estas cifras afirmó, corresponden a un estudio que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), en dicho estudio también se menciona que Oaxaca está dentro de los primeros lugares en todos los indicadores, por ello refiera que en la actual legislatura, conformada en su mayoría por mujeres, no serán cómplices de quienes cometen violencia política en contra de las mujeres.



Es importante recordar que en febrero de este año las regidoras de Educación y Cultura y de Salud y Deportes María Isabel Pérez Rodríguez y Elvia Jiménez Salinas respectivamente, denunciaron al edil Manuel Miguel Ortiz Quintero y al ahora ex regidor Ricardo Ortega Vera, de cometer una serie de acciones en contra de ellas, por lo que decidieron proceder de manera legal, llegando a la revocación del mandato del concejal, quedando pendiente la del Presidente Municipal.

