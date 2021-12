A pesar de circular de dinero, disminuyen “pacazos” en Tuxtepec

-Estos delitos eran comunes en diciembre por el circular de dinero

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el mes de diciembre, por la entrega de aguinaldos hay en el municipio de Tuxtepec una derrama económica importante, sin embargo aunque también son comunes los “pacazos”, hasta el momento no se han presentado.

El Encargado del despacho de la Policía Municipal Tomás Jiménez Jiménez, dijo que al momento no se han presentado los pacazos, ya que los elementos de cuadra están en alerta y con esto evitan que esto se siga dando, principalmente a personas que vienen de las comunidades.

Anteriormente estos pacazos, se daban constantemente en el centro de la ciudad durante este mes, así como otro tipo de robos con diferentes modalidades, en donde engañan a los ciudadanos con cheques sin fondos, situación que no se ha reportado últimamente.

Además, en los últimos meses, señaló que no se han reportado homicidios, pero sí algunos robos de motocicletas y vehículos, de los cuales se han recuperado alrededor de 20 motocicletas y unos 9 vehículos también con reporte de robo.

El Encargado de despacho, dijo además que siguen los operativos en coordinación con dependencias de 3 niveles de gobierno, con la finalidad de garantizar la seguridad para quienes acudan a realizar sus compras, pero además para quienes acudan a la feria decembrina que empezará a funcionar en próximos días.



