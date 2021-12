Más nacimientos que muertes en 2021 en Tuxtepec: segunda oficilia de Registro Civil

En el segundo año de la pandemia, se han registrado mil 200 nacimientos.



Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Segundo Oficial del Registro Civil en Tuxtepec Efraín Ramírez Carrera, señaló que al corte de este 17 de diciembre se han realizado 1, 244 registros de nacimientos, así como 1, 065 defunciones, tanto solo en esta oficina.Estas cifras muestran que, en la segunda oficialía del Registro civil, se reporta un mayor número de nacimientos, en comparación con los tramites de defunciones, las cuales no están especificadas si son por muerte natural, alguna enfermedad, accidentes o por covid.

Además en este mes de diciembre lo que más reportan son los nacimientos y matrimonios, y quienes acudan a la oficina tendrán que seguir respetando las medidas contra el covid como el uso del cubrebocas, la aplicación de gel y sobre todo la sana distancia.

El segundo Oficial, dijo que en estos días festivos ellos no pueden dejar de realizar trámites necesarios como las actas de defunción, y para esto se programan y realizan guardias, y así la ciudadanía no se quede sin las medidas.

Así mismo, llamó a acudir a realizar sus trámites, respetando las medidas de sanidad.

