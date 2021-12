Logramos sentencia contra responsable de fraude cometido a través de caja de ahorro, en la región de la Costa

El sujeto J. C. M. S. B, recibió sentencia por el delito de fraude maquinado en contra de T. D. T. y de T. R. G.

Con ambas sentencias, J. C. M. S. B., obtuvo un total de 16 años de prisión.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de diciembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado Segundo Mixto, sentencia condenatoria contra el Presidente del “Corporativo Azteca de Huajuapan S. A. de R. L”, identificado como J. C. M. S. B., responsable del delito de fraude maquinado en perjuicio patrimonial de T. D. T. y de T. R. G, cometido en el año 2006 y 2008, en la región de la Costa.

De acuerdo con la averiguación previa 23/2011, en marzo 2006, el responsable defraudó a T. R. G. mediante engaños y falsas promesas de crecimiento de inversión a través de la caja de ahorros “Corporativo Azteca de Huajuapan S.A de R. L.”, sucursal Puerto Escondido. Así también, en abril de 2008 defraudó a la víctima identificada como T. D. T.

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía General -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- logró presentar ante la autoridad judicial al defraudador.

En audiencia, el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia con sede en Puerto Escondido, le dictó sentencia condenatoria de 8 años de prisión e impuso el pago de la reparación del daño y multa por más de 50 mil pesos por el delito cometido en contra de T. R. G.

Así también se le dictó sentencia de 8 años de prisión y el pago por concepto de reparación del daño, por el delito cometido en contra de T. D. T.

La Fiscalía General reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes atenten contra el patrimonio de las familias oaxaqueñas.

