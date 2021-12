Enviamos a prisión y vinculamos a proceso a probable responsable del delito de violencia familiar, cometido en la Costa

Tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia inició la investigación correspondiente, logrando identificar, aprehender al probable responsable.

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de diciembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo masculino identificado como C. O. S. G., probable responsable del delito de violencia familiar, en agravio de C. A. S., cometido en Puerto Escondido, en la región de la Costa.

De acuerdo con la causa penal 536/2021, el 22 de octubre de 2021, el imputado probablemente agredió de manera física y verbal a la víctima, en su domicilio particular ubicado en la colonia San Miguel de Puerto Escondido.

Ante estos hechos y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia inició la investigación correspondiente, logrando identificar, aprehender y presentar al imputado ante el Juzgado de Control.

En audiencia y luego de validar los datos de prueba proporcionados por la Vicefiscalía Regional de la Costa, el Juez en turno determinó vincular a proceso a C. O. S. G., otorgando medidas cautelares en beneficio de la víctima y concediendo 45 días para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General garantiza justicia plena a víctimas de delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.

