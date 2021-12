Asamblea en agencia Vicente Guerrero, de Zaachila, solo puede ser convocada por Ayuntamiento y será en 2022

La autoridad municipal llama a la población a no dejarse engañar por actores políticos que pretenden imponerse en la administración de la agencia y desestabilizar a la comunidad.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La autoridad municipal de Villa de Zaachila informó que la única autoridad facultada para convocar a elecciones de autoridades auxiliares es el ayuntamiento.

Esto ante la intención de actual agente municipal de Vicente Guerrero, Osvaldo Cortés Sánchez, de convocar a una asamblea para elegir a nueva autoridad, pero, esto solo podría generar confusión y desestabilidad en la comunidad.

La ley orgánica municipal señala que la única figura facultada para convocar a elecciones a cargos de agencias de policía, municipal y núcleos rurales es el Ayuntamiento municipal a través de su presidente municipal, dicha convocatoria se debe difundir dentro de los 40 días siguientes a la toma de posesión el H. Ayuntamiento, en este caso 2022-2024.

Además, la elección se llevará a cabo en la fecha señalada por el H. Ayuntamiento Municipal, teniendo como límite el 15 de marzo del año en cuestión.

A pesar de que el agente municipal, pretende ampararse en que son una “agencia de usos y costumbres”, lo cual es falso.



De llevarse a cabo esa asamblea, no tendrá validez oficial y por lo tanto generaría inconformidad y descontento de la población, además de que las supuestas autoridades nombradas, tampoco tendrían las facultades legales para la gestión de toda índole en beneficio de sus pobladores por lo que todo el proceso sería invalidado en su momento y se tendría que llamar a nuevas elecciones en esta agencia municipal.

El llamado aquí es a la población en general, a no dejarse engañar por actores políticos que pretenden imponerse en la administración de la agencia y desestabilizar a la comunidad; hoy estamos obligados a conducirnos en el marco de la legalidad, el respeto a los procesos electorales y la legitimidad de los mismos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario