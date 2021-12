Logra 65 Legislatura un presupuesto sólido y sin nueva deuda pública para Oaxaca

-Con 37 votos a favor, la 65 Legislatura de Oaxaca aprobó el Paquete Fiscal de Egresos 2022

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de diciembre de 2021.- Con 37 votos a favor, la 65 Legislatura de Oaxaca aprobó el Paquete Fiscal de Egresos 2022 para el Estado, con un monto 83 mil 808 millones 199 mil 57 pesos, en medio de la civilidad política y de un trabajo colegiado, señaló el presidente de la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto, Sergio López Sánchez.

“Los diputados y las diputadas, coincidieron en que se logró un paquete económico sólido, con el cual buscarán el beneficio de la población”, mencionó el legislador.

Al respecto, para la contratación de nueva deuda pública por un monto de mil 534 millones 235 mil 126 pesos, dejó en claro que en este momento en el Legislativo no está a discusión su autorización.

“Se trasladará su análisis a otro momento o posiblemente hasta el inicio de la nueva administración estatal y en síntesis no hay nueva deuda”, dijo.

“Esta Soberanía, particularmente la Comisión de Presupuesto, no compartimos la idea de que se endeude más al Estado”, agregó.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Hacienda, Freddy Gil Pineda Gopar, destacó que la autorización de este Paquete Económico dio muestra de alta civilidad política, a la altura de las y los oaxaqueños, y no hubo arbitrariedad ni autoritarismo.

Resaltó la apertura al diálogo, las opiniones y el consenso, de los diputados, equipos técnicos y expertos en la materia, cuyo trabajo se traduce en muchos estímulos fiscales para la población, “no hay nuevos impuestos y cero aumento a los existentes”.

Por su parte, el legislador Víctor Raúl Hernández López, integrante de la comisión de Programación y Presupuesto, señaló que lograron un incremento en el presupuesto, a través de la gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Tenemos la oportunidad de que se anexe a la ley de ingreso mil millones de pesos en aportaciones que llegarán a nuestro estado”, dio a conocer.

“Estamos haciendo justicia a la salud de tener un presupuesto de .69 %, hoy se le añaden 30 millones de pesos más al Hospital de la Niñez Oaxaqueña; de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal los municipios podrán distribuir 210 millones de pesos y a los bosques se le anexan 14 millones de pesos”, finalizó el congresista.

Comentarios

