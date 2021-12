Fiscalía General firma convenio de colaboración con INBAL y SMO para prevenir y atender la violencia de género

-A través de este convenio se elaborarán programas y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos de la educación y el arte, desde un enfoque de derechos humanos.

De la redacción.

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de diciembre de 2021.- En seguimiento a las acciones Institucionales para erradicar la violencia de género en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas.

A través de esta acción -promovida por el INBAL a nivel nacional-, las instancias elaborarán programas y acciones conjuntas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres y niñas en los ámbitos de la educación y el arte, desde un enfoque de derechos humanos.

En representación del Fiscal General, Arturo Peimbert Calvo, asistió el Vicefiscal General Zona Centro, Alejandro Ramírez Hernández, quien manifestó que a través de este convenio se promoverá la cultura de la denuncia, así como la investigación y sanción a quienes atenten contra los derechos e integridad de las mujeres oaxaqueñas.

“A través de la cultura de la denuncia, daremos pasos firmes a fin de lograr ambientes laborales y escolares libres de violencia contra las mujeres, especialmente en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, expresó Ramírez Hernández.

Por su parte, la Directora General del INBAL, Lucina Jiménez López, agradeció la escucha que ha tenido por parte de la Fiscalía General y señaló que dicho convenio es fruto del camino previo y de acciones concretas realizadas; “lo que estamos haciendo hoy es formalizar y asumir el compromiso definitivo para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres”, expresó Jiménez López.

A su vez, la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares, refirió que a través de esta sinergia se da un paso muy importante para cumplir con la consigna de no tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres en Oaxaca. “En la SMO realizamos una labor que permite visibilizar y dar acompañamiento a todos aquellos casos en que las mujeres son vulneradas y violentadas”.

En este evento también participó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Gabriela Pérez López; la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde; la subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas, Mónica G. Hernández Riquelme; el subdirector de Administración, Pedro Fuentes Burgos; la coordinadora nacional de Artes Visuales, Mariana Munguía Matute, y la directora de Difusión y Relaciones Públicas, Lilia Torrentera Gómez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario