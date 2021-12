Si presentas síntomas de COVID-19, acude a tu Unidad Médica más cercana: SSO

-Este jueves se han registrado 15 casos nuevos y dos defunciones; hay 116 casos activos en 47 municipios

-Se han contabilizado 83 mil 798 casos de COVID-19 y 5 mil 636 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de diciembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población que, en caso de presentar síntomas como tos, fiebre, cansancio, pérdida de olfato o gusto, dolor de garganta, cabeza, diarrea, erupción cutánea y ojos rojos o irritados, principalmente, acudir a la Unidad Médica más cercana para su atención, debido a que la pandemia por COVID-19 sigue activa en 47 municipios de la entidad.



De igual forma, hacen el llamado a usar el cubrebocas de forma correcta, evitar acudir a lugares cerrados y aglomerados, aplicar la sana distancia de 1.5 metros de distancia y el lavado de manos con agua y jabón, o usar gel a base de alcohol al 70%, además, en esta época de frío abrigar a niñas y niños menores de cinco años, así como a personas mayores de 60 años, para evitar enfermar.



La dependencia precisó que de acuerdo al Informe Técnico de la evolución del virus SARS-CoV-2 en la entidad, se tiene el registro de 15 casos nuevos de esta enfermedad respiratoria y dos defunciones, hay 116 casos activos y cuatro hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

Desde que inició esta pandemia se han contabilizado 83 mil 798 casos confirmados por laboratorio y cinco mil 636 defunciones, 78 mil 046 personas se han recuperado de la enfermedad y hay cinco mil 833 casos sospechosos.



Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales lleva un acumulado de 50 mil 817 casos confirmados y dos mil 506 decesos, Istmo 11 mil 841 casos confirmados y mil 204 muertes, Mixteca seis mil 501 casos confirmados y 576 defunciones, Costa cinco mil 881 casos confirmados y 471 decesos, Tuxtepec cinco mil 794 casos confirmados y 559 personas perdieron la vida, Sierra dos mil 964 casos confirmados y 320 defunciones.



Los 15 casos nuevos, se distribuyen en 10 municipios siendo los principales: San Juan Bautista Tuxtepec con cuatro, Oaxaca de Juárez y Santa María Huatulco con dos cada uno; Acatlán de Pérez Figueroa, Magdalena Apasco, Putla Villa de Guerrero, Salina Cruz, San Carlos Yautepec, Ánimas Trujano y Santa Cruz Xoxocotlán, un solo caso.



De las cinco mil 636 defunciones, por sexo tres mil 595 son hombres y dos mil 041 mujeres; el grupo de edad más afectado es el de 65 y más con dos mil 633, seguido de 50 a 59 con mil 191, de 60 a 64 con 769 y de 25 a 44 años con 593; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, seguido de diabetes con 36.5%, obesidad 21.1%, e insuficiencia renal con 6.4%.



Este 16 de diciembre se tiene el registro de dos nuevos hospitalizados de un total de 84 que se encuentran recibiendo atención médica, hay 341 camas disponibles de 425 destinadas para la emergencia sanitaria, lo que hace que haya un porcentaje global del 19.8% de ocupación de la red hospitalaria, siendo las Jurisdicciones Sanitarias de la Mixteca con 54.1%, Tuxtepec con 26.5%, y Valles Centrales con 19.8%, las de mayor saturación.



La institución da a conocer que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano Uno, ante cualquier emergencia marcar al 911.







Comentarios

