Regreso a clases presenciales se determinará en enero: S-22

-Esto será en la asamblea estatal que se realizará próximamente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Dirigente de la sección 22 en la región de la Cuenca del Papaloapan Servando Amador Canvanzos dijo que en enero que se haga la asamblea van a determinar si habrá o no un regreso a las aulas.

Señaló que en días pasados tuvieron la asamblea plenaria, en donde acordaron que será en la asamblea estatal en donde se va a determinar si habrá este regreso a clases.

Además, puntualizó que independiente de la asamblea, tienen que esperar como es el panorama de covid-19 en el mes de enero, ya que es posible que por las reuniones familiares de este mes de diciembre, aumenten los casos próximamente.

En cuanto a las escuelas que ya han regresado en un sistema híbrido, no dio a conocer el dato ya que, en algunas escuelas fue la decisión de padres y maestros, así como de autoridades ejidales.

Y es que el IEEPO ha reiterado que esperan que el regreso a clases de manera presencial sea en enero o febrero en un 90% de las escuelas; y aunque está propuesta es apoyada por la sección 59, la 22 valorará apenas un regreso a clases de manera presencial.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario