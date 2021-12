Museo Regional Casa Verde lanza convocatoria para concurso Fotográfico

-La obra ganadora será parte del acervo de las colecciones del Museo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Patronato del Museo Regional Casa Verde lanzó una convocatoria para el primer concurso fotográfico con la temática “Naturaleza y Biodiversidad”, misma que cierra el próximo 24 de diciembre.

Esta convocatoria es para habitantes de la región de la Cuenca del Papaloapan, y una vez cerrada, será el jurado dictaminador quienes decidan cuáles serán las fotografías merecedoras al primero y segundo lugar, además de que el mejor trabajo formará parte del acervo de las colecciones de inicio de actividades del próximo museo.

El primer lugar recibirá un reconocimiento escrito y la exposición de la fotografía ampliada, el segundo lugar será un reconocimiento además de un paquete de material audiovisual e impreso sobre temas culturales de Tuxtepec y la región.

En caso de que alguien desee participar tienen hasta el 24 de diciembre para enviar la obra al correo electrónico [email protected] , las cuales debe ser en formato JPG a una resolución de 240 ppp y con un tamaño no superior a los 20 x 20 centímetros, así como el nombre de la obra y sin olvidar sus datos generales.

El patronato del museo invitó a las personas a participar y con esto sumarse a las diversas actividades que siguen realizando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario