Mi compromiso fue entregar los recursos de manera equitativa; cumplí con Valle Nacional: Rey Magaña

-En su Tercer Informe de Gobierno, el edil vallense precisó que el buen diálogo fue fundamental para mantener orden y paz social luego de varios años de conflictos en las poblaciones.

El presente municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, rindió este jueves 16 de Diciembre su Tercer Informe de actividades correspondientes al ejercicio 2021, un acto que no se hacía desde hace 11 años en este municipio de la Cuenca.



En su informe, dijo haber cumplido con uno de los compromisos más importantes, que fue repartir equitativamente los recursos entre los pueblos, acción que se logró, y que mantuvo la estabilidad y paz social en ese municipio, que durante mucho tiempo fue zona de conflicto por la misma situación.



Así también, informó que desde el primer día en asumir el cargo, se les brindó la atención al pueblo para asentar las bases y construir un Gobierno con más acercamiento al pueblo pese a las dificultades que se presentaron, lo cual, aseguró que salieron adelante manteniendo la unidad y pacificación entre los pueblos al haberles cumplido en sus prioridades.



Magaña García, dijo que la comunicación y el diálogo entre Gobierno y pueblo fue un pilar fundamental para que se lograra tener resultados óptimos en cada una de las áreas de esta administración.



Así mismo, agradeció Irineo Molina Espinoza ex Diputado Federal, al actual Diputado Ángel Dominguez y así también Fredie Delfín por darle el acompañamiento necesario, en cada una de las peticiones de los pueblos que requirieron de su intervención, pero sobre todo de entregarles resultados.



Reiteró que debido a la pandemia, no se cumplió con todos los objetivos, sin embargo, explicó que se cumplió con los compromisos más elementales, situación que tuvo a este municipio cuenqueño con una estabilidad social con la que desde hace mucho tiempo no se contaba.



Previo al informe del edil la presidenta del DIF Beatriz Acevedo Montoya, también dió su último informe donde aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo, así también a todas las asociaciones creadas en atención a los más vulnerables como son los adultos mayores, mujeres víctimas de violencia y de niños que sufrieron abusos sexuales, por lo que espera que la siguiente administración les dé seguimiento en apoyos a estas personas, asegurando que estos actos de abusos deben desaparecer.





