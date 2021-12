Jóvenes de Tuxtepec realizan corredor de “Emprendedores IMJUT”

-La finalidad es seguir posicionando sus marcas en el mercado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de seguir impulsando sus productos y con esto obtener un poco de ingresos, jóvenes emprendedores están invitando a la población a acudir al corredor “Emprendedores IMJUT”, mismo que estará hasta el próximo domingo.

Los jóvenes estarán ofreciendo productos como plantas, accesorios, artesanías, ropa, así como alimentos, cosméticos y otros productos más, con la finalidad de que sus marcas se sigan posicionando ya que, por la pandemia, no tuvieron muchas oportunidades para promocionarlas.

Este corredor estará hasta el próximo domingo en un horario de las 12 del día a las 10 de la noche aproximadamente, y durante estos días habrá diversas actividades con la finalidad de que quienes acudan también disfruten de éstas.

Últimamente, el parque Juárez se ha vuelto escenario de los diversos emprendedores del municipio, todos, buscando oportunidades para poder posicionarse en este mercado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario