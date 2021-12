Comienza la instalación de la feria decembrina 2021 en Tuxtepec

-Estamos muy animados y contentos, la gente de Tuxtepec siempre nos ha tratado muy bien: ferieros.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Poco a poco los puestos y juegos mecánicos comienzan a instalarse en la feria del muro bulevar en Tuxtepec.

Luego del anuncio por parte del gobierno municipal que esté año sí se permitió la instalación de la feria decembrina, los ferieros comenzaron su arribo al muro bulevar Francisco Fernández Arteaga, en donde se nota el entusiasmo de varios trabajadores, quienes por 20 meses dejaron esta actividad.

“Siento gustó por volver a Tuxtepec, la gente aquí siempre nos ha tratado bien” Expresó Javier Ramírez, quien en entrevista declaró que por casi dos años estuvieron inactivos por causa de la pandemia del covid19 y trataron de buscar la manera de ganarse el sustento de cada día, mientras las condiciones de salud les permitían regresar con este giro comercial.

El comerciante de feria compartió que existen altas expectativas para conseguir ingresos, luego de los meses difíciles, por lo que confía en que la gente asista distraerse, con los cuidados necesarios, pero que no dejen de ir a la feria.

Otro de los ferieros, que prepara la estructura para su juego mecánico, comentó que también se siente emocionado al regresar a la ciudad.

“Nos han dado la oportunidad de volver a laborar, aunque no al 100 por ciento, pero ya estamos de vuelta”, expresó Gonzalo Escutia.

Gonzalo, durante los meses pasados, tuvo que buscar otra forma de generar ingresos, pero ahora que volvió a la feria, tiene la esperanza de que este cierre del 2021 e inicio de 2022 sea fructífero.

