“A Tuxtepec nos lo dejan en condiciones lamentables”: Irineo Molina, presidente municipal electo

-Hay deficiencias en materia de seguridad, servicios básicos, caminos, pero en especial, uno de los problemas detectados fue que la administración saliente extendió, de forma desmedida, el número de sindicalizados. Además que falta orden en el marco jurídico.

Yuri Sosa

Oaxaca, Oax., 17 de diciembre de 2021.- El presidente electo de San Juan Bautista Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, aseveró que la administración saliente le hereda un municipio en condiciones lamentables, por distintas situaciones.

A 15 días de rendir protesta como el nuevo edil de ese municipio en la región Cuenca, Molina Espinoza señaló las deficiencias detectadas y las cuales tendrá que atender, algunas forman parte de un arrastre de administraciones y otras de lo que se generó en la saliente.

Entre las fallas se encuentra el de la seguridad a la población y eficientes servicios básicos, pero el tema de contratos que hacían los sindicatos y en especial durante el gobierno que fenece son de especial cuidado.

Detectaron que aumentó el número de sindicalizados, lo cual puede ser peligroso cuando no se hace de forma ordenada.

Por lo que explicó que el gobierno entrante no está en contra de que la gente trabaje o esté adherida a un sindicato, pero el crecimiento debe ser ordenado para evitar que las nóminas sean costosas al grado de absorber la mayor parte de los recursos e impedir a las administraciones aplicarlos a la población.

Molina Espinoza dijo que son muchos retos por asumir, por lo que trabaja de forma previa a tomar el cargo, y confía en que con el apoyo del gobierno de México, del cual son del mismo partido se logren grandes proyectos, al igual que con la ayuda del gobierno estatal durante el próximo año, se alcancen importantes avances.

Para lograr los objetivos, agregó, es importante la participación de la población.

“Estamos listos, estoy preparado psicológicamente, profesionalmente y políticamente. Con todo el equipo igual”, expresó el edil electo en entrevista.

