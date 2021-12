Procurará Legislativo el buen funcionamiento de la Administración Pública

San Raymundo Jalpan, Oax. 16 de diciembre de 2021.- El Congreso Local garantizará un correcto ejercicio de la administración pública para favorecer a la ciudadanía, por lo que aprobó en la primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Administración Pública el Plan de Anual de Trabajo y se llevó a cabo una reunión con representantes de instituciones públicas del estado de Oaxaca.

La presidenta de este órgano legislativo, diputada Nancy Benítez Zárate señaló la importancia de que estuvieran presentes los representantes de las dependencias encargadas de la administración y transparencia del Gobierno de Oaxaca, “estaremos en constante comunicación con ustedes para el beneficio de las y los oaxaqueños”.

“A través de esta comisión se propondrá el análisis y la deliberación colegiada de las propuestas de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, las cuales se realizarán con responsabilidad para ajustarlas a las necesidades de la administración pública, a la realidad social y que cada modificación sea una herramienta más para el buen funcionamiento de las instituciones públicas”, señaló.

Las y los integrantes de dicha comisión, las diputadas Lizett Arroyo Rodríguez, Juana Aguilar Espinoza, Lizbeth Anaid Concha Ojeda y Leonardo Díaz Jiménez acordaron que realizarán un trabajo legislativo colegiado para armonizar, proponer e impulsar proyectos de iniciativas de ley y dictámenes para incorporar reformas al marco jurídico local vigente.

Estuvieron presentes en esta sesión a la titular de la Secretaría de Administración, Jadsidy Citlalli López Camiro; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Agustín Díaz González.

