Prevén derrama de 998 mdp en Oaxaca por vacaciones decembrina 2021

-Este jueves la Secretaría de Turismo y de Seguridad Pública de Oaxaca dieron el arranque del operativo de seguridad para la entidad.

Oaxaca, Oax., Pese a que la pandemia por Covid-19 se mantiene activa, la movilidad turística ha regresado a Oaxaca, donde se prevé la llegada de más de 265 mil 500 turistas y una derrama económica superior a 998 millones de pesos, entre el 17 de diciembre y el 2 de enero.

Así lo dio a conocer el Secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellano, durante el arranque del operativo de seguridad este jueves, mismo que estará vigente del 17 de diciembre al 6 de enero con el fin de ofrecer seguridad y apoyo a los visitantes en los diferentes destinos y a los oaxaqueños.

Rivera Castellanos indicó que anualmente la temporada decembrina es uno de los periodos más importantes para la generación de ingresos para las familias del sector turístico, y este año no será la excepción, sin embargo, se vivirá bajo una nueva realidad, adaptándonos a las medidas que ayuden a mitigar la propagación del covid.

En la capital se estima una ocupación hotelera promedio de 72% y una derrama de 393 millones de pesos; en Bahías de Huatulco una ocupación del 81 %, ingresos de 430 millones de pesos y la asistencia más de 54 mil turistas y en Puerto Escondido de 175 millones de pesos y el 67 % de ocupación.

Al encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Dalia baños Noyola, indicó que estarán al servicio de la población y turistas elementos de la Policía Estatal, Vial, PABIC y Bomberos; además de las líneas de emergencia.

