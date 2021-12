Piden los SSO priorizar protocolos sanitarios en posadas navideñas

-Se busca evitar nuevo repunte de contagio, la pandemia continúa activa

-En el último corte, se reportaron 34 casos nuevos principalmente en la Mixteca, además de cinco mil 634 muertes acumuladas, ocho más que ayer

-Sube a cuatro, los hospitales con 100% de ocupación de camas

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de diciembre de 2021.– Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llaman a las familias oaxaqueñas a celebrar las posadas navideñas de manera segura, priorizando la salud, a fin de reducir el riesgo de contagio por COVID-19 y evitar que se vuelva a presentar un pico de la pandemia.

Lo anterior, destacó la dependencia durante el reporte técnico diario sobre el avance de la emergencia sanitaria en la entidad, en donde advirtió que el virus SARS-CoV-2 continúa presente en 46 municipios, con 113 personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días. De los cuales, 67 pertenecen a Valles Centrales, 17 a la Mixteca, 11 al Istmo e igual número en la Costa, cuatro en la Sierra y tres a Tuxtepec.

Además, el Sector Salud este 15 de diciembre reportó 34 nuevos contagios, para llegar a un acumulado de 83 mil 783 notificaciones positivas de la enfermedad provocada por este Coronavirus, en tanto, la cifra de fallecimientos por COVID-19 en Oaxaca ascendió a cinco mil 634, luego de que se notificaran ocho nuevos decesos, de los cuales cinco fueron del sexo masculino.

A la fecha, se tiene un registro de 68 mil 547 personas con resultado negativo al virus, cinco mil 828 se encuentran como sospechosas y 78 mil 036 se han recuperado del padecimiento respiratorio.

Durante la última jornada se identificaron 22 municipios con casos nuevos: la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con ocho contagios, Oaxaca de Juárez con cuatro, así como Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz con dos cada uno, el resto un caso.

La red médica para este miércoles se posicionó en 20.2% de manera general, con un nuevo ingreso hospitalario, para un total de 86 pacientes internados; mientras que los nosocomios que reportan el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria subió a cuatro.

Así también, de acuerdo al estado de salud de los pacientes que han dado positivo a la enfermedad, 11 mil 596 han requerido hospitalización, cifra que representa el 13.8% del total y 72 mil 187 han cursado el padecimiento en sus domicilios, al presentar síntomas sin gravedad, es decir el 86.2% de global de contagios.

En tanto, el balance de la pandemia en la entidad en esta actualización se encuentra de la siguiente manera: Valles Centrales contabilizó un total de 50 mil 812 casos y dos mil 506 defunciones, Istmo con 11 mil 840 casos y mil 204 fallecimientos, Tuxtepec con cinco mil 789 casos y 557 muertes, Costa con cinco mil 879 y 471 decesos, Mixteca con seis mil 500 casos y 576 defunciones, Sierra con dos mil 963 casos y 320 fallecimientos.

Esta dependencia exhorta a la población en general en esta temporada decembrina evitar al

máximo el riesgo de contagio, hacer las compras con anticipación y sobre todo priorizar la adquisición por medios digitales, no convivir con personas que presente síntomas respiratorios.

Aunado a mantener una ventilación natural activa en los lugares de reuniones, aplicar siempre la sana distancia y sobre todo usar de manera correcta el cubrebocas al salir de los hogares o en la compañía de personas que no vivan en el mismo hogar, de igual forma evitar aglomeraciones.

