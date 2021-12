Llama Cruz Ámbar a donar juguetes

-Si la respuesta es buena, harán dos entregas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado del área de capacitación de Cruz Ámbar Juan Daniel Fernández Hernández, llamó a los ciudadanos a participar en la colecta de juguetes, con la finalidad de entregarlos a niños de escasos recursos.

Los juguetes deben de estar en buen estado o nuevos, o bien pueden apoyar económicamente y así sean más los niños beneficiados, ya que buscan que sean dos fechas de entrega una el 25 de diciembre y otra más el 6 de enero, sin embargo, si no logran juntar una buena cantidad, solo estarían haciendo una entrega.

En caso de que quieran donar, de preferencia se pide que los juguetes no lleven pilas y que no sean bélicos, y pueden ser para niñas y niños, por lo que invitó a las personas a donar y así en próximos días logren realizar 2 entregas.

Los juguetes los estarán recibiendo en las instalaciones de Cruz Ámbar, o bien pueden llamar al número de la corporación.

Aunque no tienen una meta, esperan que haya una buena respuesta por parte de la población.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario