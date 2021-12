Con bloqueo, ex trabajadores de Salud exigen pago de aguinaldo

-Los ex colaboradores de los Servicios de Salud de Oaxaca, adheridos al MUTESSO, también demandan la recontratación como lo prometió el presidente de México en su visita a Oaxaca.

Redacción / Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca, – Integrantes del Movimiento Único de Trabajadores Eventuales de los Servicios de Salud de Oaxaca (MUTESSO) instalaron un bloqueo en el crucero del aeropuerto, en Santa Cruz Xoxoxocotlán, para exigir el pago de su aguinaldo.

Desde temprana hora los ex trabajadores del sector salud de Oaxaca cerraron el paso en la carretera federal 175, en el entronque al aeropuerto, lo que también complica la comunicación con otros municipios de la región de Vales Centrales.

El pago del aguinaldo, apuntaron, es correspondiente a 6 meses trabajados de 2021, mismos que fueron parte de una promeso del estado que les depositarían en las próximas horas, por lo que prevén permanecer hasta que se cumpla este pago ante los rumores de que este compromiso no se cumplirá.

Así también demandan su recontratación, lo antes posible, tal como señaló el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre la situación laboral de cientos de afectados en su visita pasada, sin embargo, hasta ahora no tienen ningún tipo de información al respecto.

