Del 20 al 31 de diciembre será el periodo vacacional de invierno en Educación Básica: IEEPO

-De acuerdo al calendario escolar 2021-2022, las actividades escolares reanudarán el 3 de enero de 2022

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de diciembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa que de acuerdo con el calendario escolar oficial 2021-2022, establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 190 días, el lunes 20 de diciembre iniciará el periodo vacacional de invierno en Educación Básica.

El viernes 17 será el último día de clases a distancia y en la modalidad semipresencial, por lo que en Oaxaca más de 874 mil 214 estudiantes que cursan sus estudios en los planteles de nivel básico, especial, normal y servicios educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), así como más de 82 mil trabajadores, entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, disfrutarán de unos días de descanso.

El periodo vacacional, es aplicable a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en todas sus modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas, en los horarios matutino y vespertino, así como en las escuelas normales. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 3 de enero del 2022.

El IEEPO expresa sus felicitaciones a las y los alumnos, docentes, directivos, personal de apoyo a la educación y servidores públicos de este organismo, así como a las madres y padres de familia con motivo de las fiestas decembrinas y que sean de armonía, unión y amor.

Así también, por las condiciones que prevalecen derivado de la contingencia sanitaria, se exhorta a continuar con el cuidado de la salud y de la vida.

Ante el periodo vacacional, el IEEPO recomienda a las autoridades educativas, municipales y comités de padres de familia a tomar medidas y establecer acciones en los planteles para resguardar las instalaciones, equipos, material y documentación con el fin de evitar robos o actos vandálicos.





