Xoxo en espera que SEGEGO nombre a comisionado o comisión municipal: edil Alejandro López Jarquín

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, informó que está a la espera de que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), les de a conocer quién estará al frente del municipio a partir del primero de enero, ya que no hay autoridad electa, por la resolución del Tribunal Federal de anular la elección del pasado 6 de junio.

Agregó que de acuerdo al procedimiento el Gobierno del Estado por medio de la SEGEGO debe nombrar a un comisionado o un consejo municipal, que sea el encargado de dirigir las riendas del ayuntamiento, hasta que se lleve a cabo la elección extraordinaria, misma que hasta el momento no se ha convocado por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Asimismo indicó que todo está listo para entregar la documentación oficial y los bienes del municipio a esta figura que llegue a designar la SEGEGO, López Jarquín comentó que hace 5 años que recibió la presidencia municipal, tuvo que buscar a un cerrajero para que abriera las puertas del inmueble, ya que la administración anterior no llevó a cabo el proceso de entrega-recepción, algo que afirmó, no se va a dar en esta ocasión.

También comentó que hace 5 años recibió un municipio confrontado, sin obra pública, en ese sentido expresó que deja a Xoxo en un clima de gobernabilidad, con obras sociales en materia de drenaje, agua potable y electrificación, además que el municipio ya no representa un foco rojo para el Gobierno del Estado, finalmente anunció que el próximo 29 de diciembre llevará a cabo su tercer informe de gobierno en la explanada municipal.

Es importante mencionar que un grupo de habitantes del municipio se manifestaron la mañana de este miércoles en los cruceros de la ex garita y del monumento a Juárez, para exigir que haya transparencia en la elección del administrador o consejo municipal, así como al Congreso del Estado para que apruebe y publique el decreto para la elección extraordinaria en este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

