Sí habrá feria decembrina, este jueves empieza a instalarse

-La fecha tentativa para que empiece a funcionar es el 21 de diciembre

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – A partir de este jueves, los diversos juegos de la feria decembrina empezarán a instalarse en el muro boulevard de Tuxtepec, luego de que por la pandemia no se instalara el año pasado.

El Director de Comercio Jorge Nelson Pitalua informó que la feria empezará a funcionar a partir del próximo 21 o 22 de diciembre, y debido a que es cambio de gobierno, se les informó a los trabajadores de la feria que ellos únicamente estarán hasta el día 31 de diciembre, y ya los demás días les corresponde a la siguiente administración.



Hasta el momento se han entregado 43 espacios, todos con diferentes metros, sumando alrededor de 350 metros en total, y los cuales se van a repartir en próximos días.



El Director dijo que le solicitaron a los trabajadores que sigan todas las medidas necesarias contra el covid, especialmente el uso del cubrebocas.



Cabe hacer mención que esta feria decembrina llega cada año al municipio de Tuxtepec, y se instala en el Muro boulevard, sin embargo por la pandemia por el Covid-19, el año pasado no se instaló.

FOTO: Archivo

