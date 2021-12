Se deslinda Chente Castellanos de bloqueos en Xoxo

-Es un acto desesperado de quienes quieren mantenerse en el poder, señaló en sus redes sociales

Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Durante el bloqueo que llevaron a cabo habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán, se rumoraba que detrás de esto se encontraba el ex candidato a Presidente Municipal Chente Castellanos, quien por medio de sus redes sociales, se deslindó de esos señalamientos.

En el pronunciamiento expuso que los señalamientos en su contra son un acto desesperado por quienes quieren mantenerse en el poder, mencionó que la lucha por defender los derechos ciudadanos la está realizando por las vías legales, lo cual dijo, lo ha dado a conocer de manera puntual.

Aquí el comunicado que Chente Castellanos publicó en su página de facebook:

A mi querido pueblo de Xoxocotlán: Como su amigo Chente Castellanos quiero informales que lastimosamente, y en un acto desesperado por mantenerse en el poder, me han estado señalando como autor de los bloqueos que este día afectaron la movilidad de las familias xoxeñas.

Como ustedes saben, el amor por mi tierra y por mi gente me ha llevado a luchar por nuestros derechos ciudadanos, recurriendo a las vías legales, como les he informado puntualmente.

Dicho camino nos ha permitido avanzar juntas y juntos hacia la construcción de una verdadera democracia, sin influyentismos políticos; así como lo demostramos ante los tribunales electorales federales y seguimos en espera de los tiempos oficiales, confiando en las autoridades correspondientes.

Como originario de Santa Cruz Xoxocotlán jamás atentaría contra el municipio que me vio nacer y crecer, en el cual habito y por el que he luchado para que se libere del cacicazgo al que ha sido sometido en los últimos años.

Como bien sabemos existe un hartazgo ciudadano generalizado, y es derecho de las y los pobladores manifestarlo.

Desde mi posición he llamado a no caer en provocaciones con las que no sólo buscan desprestigiarme, sino desestabilizar a nuestra tierra, ya de por sí lastimada por la corrupción, el abandono y el rezago social. Agradezco su atención y su cariño.

