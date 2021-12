Registran los SSO 33 casos nuevos y dos decesos este martes

-Se han acumulado 83 mil 749 casos confirmados de COVID-19 y 5 mil 626 defunciones.

-Ante las bajas temperaturas registradas en la entidad, exhortan a abrigar a niños menores de 5 años y adultos mayores, y consumir frutas y verduras, ricas en vitaminas A y C.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de diciembre de 2021.- Al corte de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen registrados 33 casos nuevos de COVID-19 y dos decesos, así como 128 personas que cursan con esta enfermedad respiratoria en fase activa habitantes de 48 municipios de la entidad, además, hay tres hospitales con el 100% de ocupación.

En total se tiene el registro de 83 mil 749 casos confirmados al virus del SARS-CoV-2 y cinco mil 626 defunciones, 77 mil 995 personas se han recuperado y cinco mil 837 casos han sido sospechosos.

La institución exhorta a la población a redoblar las medidas sanitarias, evitar las reuniones masivas, usar el cubrebocas de forma correcta que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse las manos con agua y jabón o usar gel a base de alcohol al 70%.

En este sentido, señalan que ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad, es importante abrigar a menores de cinco años, y personas adultas mayores, así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y en caso de presentar síntomas respiratorios como: fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida del olfato y gusto, acudir inmediatamente a valoración médica y evitar automedicarse.

En la actualización del Informe Técnico de este 14 de diciembre, los 33 casos nuevos se encuentran distribuidos en 18 municipios, de los cuales Oaxaca de Juárez ocupa el primer lugar con 10 casos, Santa Lucía del Camino cuatro, San Lorenzo Cacaotepec tres, San Bartolo Coyotepec dos, el resto un solo caso.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales registra 50 mil 798 casos confirmados y dos mil 500 decesos, Istmo 11 mil 834 casos confirmados y mil 203 defunciones, Mixteca seis mil 490 casos confirmados y 575 muertes, Costa cinco mil 877 casos confirmados y 471 defunciones, Tuxtepec cinco mil 788 casos confirmados y 557 decesos, Sierra dos mil 962 casos confirmados y 320 defunciones.

De las cinco mil 626 defunciones contabilizadas, por sexo tres mil 588 son hombres y dos mil 038 mujeres; los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 627, de 50 a 59 con mil 188 y de 60 a 64 con 769; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, diabetes 36.4%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal 6.4%.

Este martes se tiene el registro de dos nuevos hospitalizados de un total de 87 que se encuentran recibiendo atención médica, hay 336 camas disponibles de 423 destinadas para la emergencia sanitaria, lo que hace que haya un porcentaje global del 20.6% de ocupación de la red hospitalaria, siendo las Jurisdicciones Sanitarias de la Mixteca con 42.9%, Valles Centrales con 24.8%, y Tuxtepec con 20.6%, las de mayor saturación.

La institución recuerda que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, como los hospitales: General de zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1. En tanto, ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

