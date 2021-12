Necesario revisar la relación partido-municipio: Neri

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., diciembre, 14 de 2021.En el marco del Encuentro Estatal de Autoridades Municipales y Líderes Sociales, el presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, señaló que se tiene que revisar la relación entre municipio y partido.

El partido debe estar atento al trabajo que se hace; caso contrario se tendrán otros resultados, dijo. “El municipio, es de suma importancia, pues ahí se marca el triunfo para una gubernatura y hasta para la presidencia de la República; pero se debe estar atento a que, después del triunfo, se realicen los principios de la Cuarta Transformación” acotó.

En su participación la Delegada de Autoridades Municipales ante el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Dolores Padierna Luna, dijo que Oaxaca es lugar especial y muy querido por nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado. Destacó que México está cambiando y que con la Cuarta Transformación ha dejado atrás la desatención del pueblo. Se está construyendo, expresó, una nueva nación.

Al abordar la relación entre partido y municipio, apuntó que el municipio es el gobierno más cercano a la población y tienen como función atender las necesidades prioritarias de la misma.

Por último, destacó que, a petición del presidente municipal electo, llevará la propuesta para que se forme una rama de alcaldesas como parte de una coordinación nacional, pues morena es feminista y busca la igualdad entre hombres y mujeres. Esto, planteó, ayudará a destacar la participación política de las mujeres.

Al término de su participación, cedió la palabra a autoridades electas y en funciones, así como a militantes del partido para que expresaran sus dudas e inquietudes, de igual manera las propuestas que se tuvieran.

Comentarios

