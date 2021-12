Montan “Caravana de la Vivienda” en plaza de la danza en la capital

-Está dirigido a trabajadores de la federación, quienes podrán comprar casa nueva o seminueva

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desde el 14 y hasta el 17 de diciembre, se llevará a cabo la “caravana de la vivienda“, en dónde el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), ofertará viviendas nuevas y seminuevas a trabajadores del Gobierno Federal.

La sede de esta actividad en la plaza de la danza, en dónde los trabajadores de la federación podrán llegar a realizar algún trámite para adquirir una vivienda nueva o seminueva, esto con el objetivo de evitar aglomeraciones en las oficinas del FOVISSSTE y así disminuir el riesgo de contagio de Covid.

El Coordinador del FOVISSSTE en Oaxaca Rolando Cordero Urbieta, comentó que además de que los trabajadores puedan compar una casa nueva o seminueva, las personas que cuenten con un terreno, tendrán la oportunidad de pedir un financiamiento para construir su casa, esto por medio del programa “Construye tu casa”.

