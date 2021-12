Invierten más de 25 mdp, en aguinaldo de policías y sindicalizados del ayuntamiento de Tuxtepec

-Se espera que el personal de confianza reciba este recurso hasta el próximo 20 de diciembre

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, empezó el pago del aguinaldo a los elementos de la policía municipal, así como a los trabajadores de los sindicatos 12 de julio y el Democrático del ayuntamiento de Tuxtepec, invirtiendo alrededor de 25 millones de pesos.

El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, dio a conocer que del total de la derrama 4 millones y medio son tan solo de los policías municipales, y más de 21 millones de pesos entre el personal de los dos sindicatos.

En cuanto al aguinaldo de los trabajadores de confianza, dijo que será hasta el día 20 de diciembre cuando se los paguen, sin embargo, no especificó el monto a invertir en los trabajadores de confianza, lo que sí reiteró es que esta derrama servirá para seguir reactivando la economía en el sector comercial.

Por su parte los trabajadores que recibieron su prestación dijeron sentirse contentos, además de que los representantes sindicales, tanto Gregorio Castañeda Solís del 12 de julio y Zeferina Esteban Julián del Democrático, agradecieron que esta prestación se pagara en tiempo y forma a todos los agremiados.

Así mismo, aprovecharon para agradecerle al Presidente Municipal, que en este tiempo que estuvo al frente del ayuntamiento, ya que cumplió y nunca vieron la necesidad de manifestarse, como lo hacían en otras ocasiones.

