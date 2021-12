Habitantes de Xoxo realizan bloqueos, exigen al Congreso transparencia en elección de administrador

-También piden que se emita el dictamen para que el IEEPCO convoque a la elección extraordinaria.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, se manifiestan la mañana de este miércoles en los cruceros de la ex garita y del monumento a Juárez, para exigir que haya transparencia en la elección del administrador o consejo municipal, así como al Congreso del Estado para que apruebe y publique el decreto para la elección extraordinaria en este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Estas personas hicieron acto de presencia desde muy temprano en ambos puntos, en dónde instalaron bloqueos, para ello utilizaron unidades de volteo, los manifestantes portaban pancartas en las que se leía: “exigimos al congreso apruebe y publique el decreto de nuestra elección #Xoxocotlan”, en otra cartulina se leía: “Diputados tramposos, exigimos elección en Santa Cruz Xoxocotlán”.

En entrevista uno de los manifestantes dijo que el actual gobierno municipal que preside Alejandro López Jarquín los ha dejado abandonados, como ejemplo citó los asaltos y la inseguridad que prevalecen en el municipio, además refirió que en algunos lugares llevan dos semanas sin el servicio de agua potable.

Y es que hasta el momento el Congreso del Estado no ha emitido el dictamen para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) convoque a una elección extraordinaria, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó anular la elección a la presidencia municipal.

Un grupo de personas se dirigió a la sede del Congreso de Oaxaca en San Raymundo Jalpan, para exigir a los legisladores que se emita el dictamen y así el IEEPCO pueda convocar a la elección extraordinaria, ya que a partir del primero de enero será un comisionado o consejo municipal, quienes tomen las riendas del municipio, en lo que se elige a un nuevo presidente o presidenta municipal.

Por esta movilización se reportan tráfico intenso en el puente IV centenario y en el crucero del parque del amor, ya que esta es la vía rápida que comunica a la ciudad capital con Santa Cruz Xoxocotlán, otra vía es por Símbolos Patrios, sin embargo el tráfico es lento debido a la obra que se realiza en esa vía de comunicación.

