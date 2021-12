Existe más del 98% de impunidad en impartición de justicia, señala Diputada Mariana Benítez

-Refirió que es necesario modificar las leyes, reglamentos y normas, para que los jueces tengan mejores herramientas para impartir justica.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Lamentablemente existe un 98 por ciento de impunidad en impartición de justicia, por ello es necesario modificar las leyes, reglamentos y normas, para que los jueces tengan mejores herramientas que permitan que la justicia se imparta de manera pronta y expedita, así lo manifestó la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV legislatura Mariana Benítez Tiburcio.

Refirió que históricamente la ciudadanía tiene la percepción de que la justicia no llega, incluso la llegan a ver como lejana, complicada, inentendible y cara, aspectos que se deben corregir, por ello indicó que se analizará la iniciativa que presentó el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Manuel Velasco Alcántara, para implementar los juicios virtuales.

Otro tema que resaltó es que muchas leyes que establecen cuáles son la conductas que constituyen sanciones, infracciones y delitos, pareciera que están hechas para proteger al delincuente, incluso hay algunas que están redactadas que es imposible comprobar lo que se pide en la norma, por ello se deben elaborar normas claras en dónde el juez, magistrados o magistradas no tengan problema para aplicar la ley.

Sobre el tema, Benitéz Tiburcio comentó que como legisladores están obligados a atender este asunto, sobre todo porque el combate a la corrupción le corresponde al Congreso del Estado y al Tribunal, principalmente por es el poder judicial quien tiene la última palabra en todos los casos que se presentan y judicializan.

Agregó que como legislatura les corresponde que el poder judicial cuente con el marco legal que necesiten, velando siempre el respeto a los Derechos Humanos, para que de esta manera se haya mayor eficiencia el trabajo en los tribunales y así disminuir la impunidad que lamentablemente prevalece no solo en Oaxaca, sino en todo el país.

