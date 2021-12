Este año sí habrá noche de rábanos en Oaxaca anunció el Gobernador Alejandro Murat

-El mandatario informó que el Gobierno del Estado asumirá el costo total del evento, debido a los problemas que tiene el ayuntamiento capitalino

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, anunció que este año si se llevará a cabo la tradicional “Noche de rábanos”, por lo que a partir de este miércoles queda abierta la convocatoria para que los hortelanos participen, quienes deseen participar deben acudir a las oficinas de la Secretaría de Turismo, ubicadas en avenida Juárez, frente al Paseo Juárez el Llano.

El mandatario oaxaqueño mencionó que será el Gobierno del Estado el que asuma la totalidad del costo del evento, debido a las dificultades por las que atraviesa el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Oswaldo García Jarquín, lo cual no debe ser impedimento para mostrar la grandeza de las tradiciones oaxaqueñas.

Así lo anunció el Gobernador en su cuenta oficial de twitter: “El 23 de diciembre volveremos a celebrar una de las tradiciones más grandes de Oaxaca, la Noche de Rábanos; si eres hortelano u hortelana, acércate a la @SECTUR_GobOax para inscribirte y participar. Nuestras tradiciones siguen de pie”.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) Gabriel Cué Navarro, mencionó que desde el pasado 6 de octubre en compañía de la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat y de los productores, sembraron los rábanos con los que se realizará la exposición en el zócalo capitalino.

Vale la pena recordar que el ayuntamiento capitalino ha tenido en los últimos meses problemas con los recursos públicos, que ha derivado en la suspensión de la recolección de basura, también el gobierno municipal adeuda alrededor de 37 millones de pesos a los sindicatos, que tienen que ver con sus derechos laborales.

