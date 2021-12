“Esperaré trabajando”: Susana Harp sobre la posibilidad de licencia en el senado

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Senadora por Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, indicó que esperará trabajando la designación de morena para definir la candidatura al gobierno del estado, y será hasta ese momento cuando solicite su licencia a la Cámara Alta.

“Me gusta cerrar los ciclos, no me gusta dejar las cosas abiertas e inconclusas, haré lo propio cuando lo tenga que hacer, pero como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano, hay que esperar los tiempos”, aseguró la legisladora.

La aspirante a ser la candidata de morena a la gubernatura de Oaxaca, detalló que por el momento continúa trabajando al frente de la Comisión de Cultura, y la gestión y acompañamiento de iniciativas de reformas a la ley que presentó al Senado de la República, dentro de ellas: la reforma que regula la partería tradicional y las reformas a la Ley de Cafeticultura y la Ley de Minería, entre otras.

“Mientras llegan los tiempos, continuaré con el trabajo que por tres años y medio he estado realizando, con mucha delicadeza y responsabilidad. Soy Presidenta de la Comisión de Cultura, seguiré visitando a las comunidades para informar acerca de los derechos ganados por las reformas que se aprobaron como parte de mi labor legislativa hasta que los tiempos así lo permitan” apuntó Harp Iturribarría.

Cabe mencionar que la representante popular, es la legisladora más productiva de Oaxaca, al tener publicadas cuatro reformas en el Diario Oficial de la Federación, entre otras acciones que integran su labor como congresista en estos tres años de gestión.

