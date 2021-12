DIF regional capacitará a presidentas DIF electas, para que hagan buena gestión

-Aseguró que la gestión hace diferente a una de la otra

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada Regional del DIF en la Cuenca del Papaloapan Karla Mingo Weber, señaló que tras el inicio de nuevos trienios y con esto la llegada de nuevas presidentas DIF, van a estar capacitándolas en el tema de la gestión, así como en el proceso para su acreditación.

Dijo que es importante que las presidentas DIF se capaciten, ya que lo que hace diferente a una de la otra, es su gestión, y así se beneficien a más personas de escasos recursos.

Puntualizó que el trabajo de las Presidentas DIF depende de la gestión que realice, por lo tanto, en caso de que toquen puertas serán beneficiados con programas como las cocinas comunitarias que suman ya 145 en los 18 municipios de la región, además de que también con una buena gestión el número de unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) aumente, ya que solo hay en Soyaltepec, Jalapa de Díaz, Valle Nacional y Tuxtepec.

Entre los apoyos que van a estar entregando en los primeros días de enero es por Día de reyes, que es el primer evento que realizan estas presidentas DIF, sin embargo, son varios que realizan como son entrega de prótesis de manos en coordinación con el Club Rotario, aparatos auditivos y otros más.

Mingo Weber, aseguró que terminarán el año trabajando, y que en caso de que alguien requiera de algún apoyo deben de gestionar primero en las oficinas municipales, para que posteriormente ellos en coordinación con los DIF Municipales se gestionen.

