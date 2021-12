Con la entrega de regalo de fin de año, se cumple con los acuerdos establecidos con el PAAE: IEEPO

-Para garantizar la entrega de la prestación en tiempo y forma, a partir de este 15 de diciembre se estará otorgando este beneficio

Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de diciembre de 2021.- Como cada año, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) cumple con los acuerdos establecidos con el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), por lo que a partir de este 15 de diciembre, se estará entregando el regalo de fin de año correspondiente al 2021, como parte de los beneficios y derechos sindicales establecidos con la dirigencia magisterial.

En apego a la legalidad y transparencia y de acuerdo a la normatividad vigente establecida entre el Gobierno del Estado, a través del IEEPO con la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta prestación para el nivel PAEE, debe de ser entregado en especie, imposibilitando ser un bono en efectivo, monetario, ni por el monto del regalo, de acuerdo a la conciliación en el 2014.

Por lo que en este año, por acuerdo de ambas autoridades y para garantizar la entrega de la prestación en tiempo y forma, el regalo se comenzará a entregar a partir de este miércoles 15 de diciembre, con las medidas y protocolos sanitarios decretados, resultado del acuerdo establecido entre el IEEPO y la dirigencia magisterial, en una relación de diálogo y trabajo conjunto que se ha fortalecido en la presente administración.

En lo que respecta a la elección del regalo de este año, la representación sindical explicó que se elaboraron en total ocho propuestas de artículos diversos, de los cuales en su mayoría no había existencia por parte de los proveedores.

En una primera instancia, en coordinación con las y los integrantes de la Comisión negociadora ampliada, auxiliar y la titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del PAAE, se elaboraron tres propuestas, cuya existencia al número de regalos requerido para esta entrega era nula.

En tres propuestas más, ningún distribuidor se comprometió a su entrega, ya que por la pandemia mundial algunos componentes y artículos no se estaban fabricando o ya estaban descontinuados del mercado.

Ante ello, se realizaron dos propuestas más, valorando los tiempos de entrega en tiempo y forma y conservando el presupuesto y la prestación, se aceptó la propuesta similar a la última enviada.

El Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación que será beneficiado corresponde a trabajadoras y trabajadores, que realizan funciones como auxiliares administrativos, secretarias, capturistas, intendentes, asistentes de servicio y oficiales de transporte, entre otros, como un estímulo y recompensa a su esfuerzo y dedicación en la labor educativa de la entidad, además de que deben contar con un mínimo de seis meses de servicio.

Se encuentran exentos de esta prestación las claves de prefectura y el nivel de formadores de docentes, de acuerdo a la conciliación que se estableció ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos Operativos (FONE).

La entrega para la región de los Valles Centrales, será de acuerdo a lo establecido en la reunión previa con el regional, los sectoriales y la Secretaría de trabajos y conflictos de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, los días 15, 16 y 17 de diciembre y de forma similar en los diferentes servicios educativos en cada región.

