Anuncian cuarta edición de la Feria del Pan, Chocolate y Gastronomía en Tlacolula

-Se llevará a cabo del 22 al 24 de diciembre

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles se llevó a cabo la presentación de la cuarta edición de la Feria del Pan, Chocolate y Gastronomía en Tlacolula de Matamoros, esta actividad se llevará a cabo del 22 al 24 de diciembre en este municipio de los valles centrales, que se ubica a aproximadamente 30 minutos de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

La Secretaría de Turismo (SECTUR), dio a conocer que esta actividad es un esfuerzo que realizan los comerciantes y panaderos del municipio, quienes se vieron afectados por la pandemia de Covid, por lo que con esta Feria del Pan, Chocolate y Gastronomía, buscar reactivar la economía de este sector.

Hasta el momento se tiene confirmada la participación de alrededor de 60 comerciantes y panaderos de la región, quienes expondrán sus productos en el centro de la población, debido a que la pandemia continúa, los organizadores mencionaron que se aplicarán las medidas de prevención sanitarias.

