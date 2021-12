Ante IEEPCO, PRI denuncia a MORENA y Salomón Jara por actos anticipados de precampaña

-De acuerdo al calendario electoral aprobado por el Consejo General del IEEPCO, el periodo de precampañas es del 2 de enero al 10 de febrero de 2022

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Otoniel Peña, presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), una denuncia en contra de MORENA y de Salomón Jara Cruz, por cometer supuestos actos anticipados de precampaña.

En entrevista colectiva mencionó que han detectado que el partido fundado por López Obrador está permitiendo que sus aspirantes estén haciendo precampaña, cuando los tiempos que marca el calendario electoral no los permite, ya que señaló que Jara Cruz llama a votar a su favor, usando de pretexto la encuesta que realizará MORENA.

Detalló que la demanda consta de 5 quejas, la principal de ella son los actos anticipados de precampaña, también contempla la promoción de su imagen y el pronunciamiento que hace como aspirante y el algunas ocasiones como precandidato al Gobierno de Oaxaca por MORENA, además refirió que han detectado las mismas prácticas en los demás aspirantes.

Es importante mencionar que de acuerdo al calendario electoral aprobado por el Consejo General del IEEPCO, el periodo de precampañas es del 2 de enero al 10 de febrero de 2022, por lo que estos actos de los aspirantes de MORENA ponen en desventaja a los demás partidos políticos que si están respetando la ley electoral.

En ese sentido hizo un llamado a los órganos electorales a que sean vigilantes de la ley y sancionen a quienes estén infringiendola, sobre todo porque de comprobarse el delito, los aspirantes podrían perder su derecho a registrarse como candidatos al Gobierno de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario