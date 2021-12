Analiza Legislativo de Oaxaca reforma para frenar la condonación de impuestos

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de diciembre de 2021.- El Congreso Local estudia una propuesta de adición al Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para eliminar la práctica de condonación de impuestos.

El párrafo señala textualmente que, queda prohibida la condonación y extensión de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes.

Lo anterior, para hacer cumplir la obligación del pago de los mismos, sin excepción alguna y, combatir la conducta discrecional de la condonación fiscal, situación que repercute en los ingresos públicos del Estado.

Al respecto, el diputado Víctor Raúl Hernández López, señaló que legislarán para armonizar el marco jurídico de tal manera que se haga valer la obligación Constitucional, ya que la condonación de impuestos es un ejercicio que afecta seriamente las arcas públicas.

“Al dejar de captar estos recursos, el Gobierno reduce el apoyo destinado a las principales necesidades del Estado, afectando a la ciudadanía oaxaqueña”, precisó el legislador.

La propuesta de ley fue impulsada por las legisladoras, Ysabel Martina Herrera Molina Minerva Leonor López Calderón y el parlamentario Víctor Raúl Hernández López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y turnada para su estudio, dictamen y aprobación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario