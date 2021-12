Alza de accidentes en fiestas de fin de año encienden alertas en cuerpos de emergencia

-Cuerpos de rescate en Tuxtepec llaman a celebrar de manera responsable y evitar conducir si has ingerido alcohol.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Previó a los últimos días del año y fechas en las que se realizan posadas, cenas navideñas y el tradicional festejo de año nuevo, los servicios de emergencias de Cruz Roja y Cruz Ámbar Delegación Tuxtepec, llaman a la población a celebrar la temporada con responsabilidad y a evitar mezclar el alcohol con el manejo de un vehículo.

Estadísticamente el 80 por ciento de las emergencias que cubren los cuerpos de rescate son accidentes viales, de los cuales un 60 por ciento comprende exclusivamente a motociclistas y el 50 por ciento y al menos la mitad de los accidentes son causados por manejar en estado de ebriedad, detallaron paramédicos de ambas instituciones.

El porcentaje restante corresponde a incidentes menores en casa habitación, trabajo o vía pública, de ciudadanos que sufren desmayos o descompensaciones naturales, sin embargo, el servicio sigue siendo escasos, más en esta temporada que vienen visitantes a ver a sus familiares en Tuxtepec.

Personal de Cruz Ámbar ya se dice preparado para atender los llamados de emergencia, mientras que al igual, paramédicos de Cruz Roja estarán al pendiente del llamado de la ciudadanía, sin embargo, llaman a actuar con responsabilidad a designar conductores en caso de ingerir bebidas embriagantes.

En casa siempre habrá alguien que te espera, alguien que te quieres y se preocupa por ti, no es malo tomar alcohol, no es malo divertirse si se hace con responsabilidad, los servicios de Cruz Roja no descansan al igual que los paramédicos de Cruz Ámbar estarán al pendiente de los tuxtepecanos.

