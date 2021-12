Vigila sindicato de comercio en Tuxtepec, que agremiados reciban su aguinaldo

-La mayoría de los trabajadores ya recibió esta prestación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria General del sindicato de comercio en Tuxtepec Griselda Martínez Avalos, dio a conocer que están al pendiente de que a todos los agremiados se les entreguen las prestaciones a las que tienen derechos como lo es el aguinaldo.

Dijo que del total de agremiados que son alrededor de 400, desde días anteriores se les empezó a entregar el aguinaldo y confían en que pronto todos cuenten con este derecho, y en caso de que se presente algún problema, ellos estarán interviniendo.

Puntualizó que como dirigente han tenido contacto cercano con los agremiados, con la finalidad de darles un respaldo y así se sientan protegidos como gremio de restauranteros, además de que los asesoran cuando lo requieren

A pesar de la pandemia, dijo que a este sector no les fue mal porque los establecimientos no cerraron, y aunque hubo algunos resguardos, se les pagó como era su derecho, ya que están trabajando con varias empresas responsables, además de que se respetó el tiempo de espera en algunos casos o incapacidades.

Señaló que para el próximo año, tienen varios proyectos en puerta, uno de éstos es el de seguir agremiando a más personas a este sindicato.

