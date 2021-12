Una vez más PAAE´s exigen entrega de regalo costoso, bloquearon terminal de ADO en Oaxaca

-Una unidad estaba a punto de iniciar su viaje, sin embargo no pudo hacerlo, a pesar de que el personal de la terminal les pidió que le permitieran salir.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Una vez más Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), se manifestaron en la ciudad capital, para exigir la entrega de regalos costosos, ya que no aceptan la “olla pozolera” y sartenes que se les entregó, en esta ocasión bloquearon la terminal de autobuses ADO.

Cuando este grupo de manifestantes bloqueó la terminal, una unidad estaba a punto de iniciar su viaje, sin embargo no pudo hacerlo, a pesar de que el personal de la terminal les pidió que le permitiera salir, lo cual violenta el derecho al libre tránsito que tiene la ciudadanía.

Por su parte el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cumplió con los acuerdos establecidos con el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, por lo que a partir del 15 de diciembre se estará entregando el regalo de fin de año correspondiente al 2021, esto como parte de los beneficios y derechos sindicales establecidos con la dirigencia estatal.

En días pasados este grupo se manifestó en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se ubican en la calle de García Vigil en el centro histórico de la Sección 22, al igual que en esta ocasión, piden una mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario