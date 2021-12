Tras 11 años sin informes de gobierno, Rey Magaña dará cuentas de su tercer año a la población

-Desde hace más de una década este ejercicio no se realizaba por conflictos sociales, que impedían que un edil se presentara frente al pueblo. Agradece a las autoridades auxiliares por el apoyo

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A unos días de terminar su administración y previo a su tercer informe de Gobierno, el presidente de Valle Nacional Rey Magaña García informó que desde hace 11 años no se había dado un Tercer Informe como en esta ocasión, debido a los diferentes conflictos sociales que se han vivido en su municipio, lo cual no hubo garantía para un acto público por este tipo de situación

En lo que respecta a su administración, dijo que cumplió a cabalidad con todas las comunidades entregándoles en tiempo y forma sus recursos y reconoció que hubo algunos proyectos que no se concretaron sobre todo, en la cabecera municipal, esto debido a la pandemia pero sobre todo a la mezcla de recursos que hasta el momento, se sigue esperando a que aterrice para culminar estos proyectos y de esta manera cumplir con los compromisos pactados con la ciudadanía

Por otro lado explicó que para que se mantuviera la paz social en el municipio, se debía de trabajar en equipo con sus autoridades auxiliares y con sus propios concejales, tal y como se mantuvo en estos 3 años lo cual agradeció a todo su equipo de trabajo por ponerse la camiseta, enfocados para un bien común que era el bienestar de Valle Nacional.

Un tema por el cual sería recordado, fue que cambió el sistema de la entrega de recursos donde los pueblos más grandes o conflictivos, recibían la mayor parte, sin embargo ahora se cuenta por los números de habitantes, lo cual varias comunidades incrementaron los recursos balanceando así las prioridades de cada pueblo, de las 47 con la que cuenta este municipio.

Por otro lado comentó que una vez dejando su cargo como presidente municipal, estará activo en proceso de su partido Morena para la designación de la candidatura del próximo candidato y Gobernador de Oaxaca, por lo que dijo que será un hecho de que será Salomón Jara quien tome las riendas del Estado una vez que Alejandro Murat deje la silla Vacante.

Comentarios

