Susana Harp, llama a la unidad para defender el presente y el futuro de Oaxaca desde la cultura

Redacción

San Mateo Peñasco, Oax. 13 de diciembre del 2021.- La Senadora de la República, Susana Harp Iturribarría, llamó a las y los ciudadanos, a hacer equipo para defender con orgullo y dignidad, la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y así contribuir mediante acciones a la transformación por el progreso de Oaxaca.

“Ustedes tienen que ser las guardianas y los guardianes de su tradición, de su lengua y de su naturaleza, y tenemos que hacer equipo para lograrlo. Siéntanse muy orgullosos de lo que son y de lo que tienen porque es una gran bendición” expresó la congresista.

Harp Iturribarría , indicó que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental que hasta el momento no ha podido tener plena vigencia. Urgió la necesidad de seguir trabajando, para mejorar esta situación mediante acciones claras.

“Sigamos trabajando para mejorar, pero con el orgullo de ser quienes somos, ahí bien plantados desde la raíz, nadie es menos que nadie, así es que desde ahí, tenemos que trabajar y exigir, pero con el gusto de saber quienes sí somos en Oaxaca”

La representante popular, refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano de la ciudadanía, en la construcción de leyes que garanticen y reconozcan los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las cuales propicien políticas públicas que los hagan efectivos.

Durante el encuentro que sostuvo, la también aspirante a ser la candidata de morena a la gubernatura de Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, compartió con las autoridades municipales y habitantes del municipio de San Mateo Peñasco, ubicado en el Distrito de Tlaxiaco, los nuevos derechos adquiridos, derivados de su trabajo legislativo en el Senado de la República.

