Renuente ayuntamiento de Tuxtepec en permitirle a constructora, avanzar en obra de agua potable por las noches

-Por esta situación, dijo el Superintendente de la obra que no logran avanzar en rehabilitar las fugas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Superintendente de la obra de rehabilitación de la red de agua potable de Tuxtepec Carlos Ríos, informó que el ayuntamiento no los deja reparar de inmediato las fugas que surgen, como la que está actualmente en la esquina de la calle Morelos y la avenida Carranza.

Explicó que en su momento, tras la suspensión de obra el pasado 2 de diciembre, la comisión Estatal del Agua (CEA) solicitó al ayuntamiento que le permitiera a la empresa Consultores de la Cuenca S.A. de C. V. trabajar por la noche y así no tuvieran problemas durante el día, sin embargo existe la renuencia por parte del ayuntamiento, con el argumento de que la obra está suspendida “ellos argumentan que van de salida, que tienen mucha presión, ellos quisieran que no se trabajara hasta el 6 de enero” dijo.

Agregó que tras la fuga de la calle Morelos, acudieron la noche de este lunes a repararla, sin embargo arribó la policía municipal y les impidió realizar los trabajos, por lo que se tuvieron que retirar y ya será este martes que hablen con el Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto, para ver si les permiten trabajar, durante la noche y así no se siga derramando más liquido.

De las últimas fugas que se han presentado, dijo que todas son a causa de la red antigua, y a pesar de que no es responsabilidad de ellos, las han reparado.

El Superintendente, reiteró que sigue personal de la empresa en el municipio, ya que la CEA solicitó trabajar por la noche y de manera parcial, por lo que esperan que el ayuntamiento se los permita y así avancen un poco más.

La obra lleva un avance del 92% y faltan 30 cruceros, hacer las conexiones a cada uno de los usuarios, así como unos trabajos en los pozos, sin embargo en las avenidas 20 de noviembre y 5 de mayo, los comerciantes no le permitieron trabajar a la empresa, por lo que van a esperar a que más adelante haya un acuerdo con las autoridades municipales para que la obra se ejecute tal como está proyectada.

