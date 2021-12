Pide Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, revisar iniciativa para juicios virtuales

-En la entrega de su segundo informe, dijo a los legisladores que la iniciativa fue presentada hace más de un año y no se ha aprobado.

´-Comentó que la corrupción es un mal que aqueja a todos, incluso reconoció que existe corrupción en los tribunales.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Este martes el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca Manuel Velasco Alcántara, presentó su segundo informe de actividades al Congreso del Estado, en dónde resaltó los avances que se han obtenido durante el año 2021.

En su intervención Velasco Alcántara puntualizó que desde hace más de un año presentaron una iniciativa ante el poder legislativo, para que se implementen en el estado lo juicios en línea, sin embargo dicha iniciativa no ha sido aprobada, motivo por el cual pidió a la actual legislatura que se pueda revisar, ya que esta iniciativa será de gran ayuda para la sociedad oaxaqueña.

Señaló que la mayoría de los estados de la República Mexicana ya implementaron los juicios en línea, por lo que no es posible que el estado de Oaxaca se quede rezagado en la materia, además de que esta herramienta será de gran ayuda, no solo durante la pandemia, sino para muchas personas que viven en comunidades alejadas de la capital.

El Magistrado Presidente comentó que la corrupción es un mal que aqueja a todos, incluso dijo que existe corrupción en los tribunales y quien se atreva a decir lo contrario, es porque nunca ha estado en un tribunal o que miente descaradamente, indicó que al existir corrupción en la impartición de justicia es algo delicado que se debe atender.

En la entrega del segundo informe, el Magistrado Presidente estuvo acompañado de los magistrados y magistradas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, a quienes calificó como personas honestas y que están comprometidas en combatir la corrupción, por ello invitó a los legisladores presentes a trabajar coordinadamente para terminar con estas prácticas.

También estuvieron presentes la Presidenta de la JUCOPO Laura Estrada Mauro, la Presidenta de la Mesa Directiva Mariana Benítez Tiburcio, la Coordinadora Parlamentaria del PAN Natividad Díaz Jiménez, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD Victor Raúl Hernández López, la Presidenta de la Comisión de Administración e Impartición de Justicia Liz Arroyo y la Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz.

