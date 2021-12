Oaxaca reporta 24 horas sin muertes por COVID-19: SSO



-Identifican los SSO 43 nuevos contagios en residentes de 14 municipios

-Ingresa una persona a hospitalización en las últimas 24 horas

-La red hospitalaria para la atención a la pandemia se mantiene estable, al reportar este lunes 21% de ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de diciembre de 2021.- Oaxaca pasó 24 horas sin registrar una sola muerte por COVID-19 informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), por lo que la cifra de acumulados desde el inicio de la pandemia se mantiene en cinco mil 624 lamentables decesos.

En la actualización del Informe Técnico de este inicio de semana, precisa que se notificaron 43 contagios nuevos, en habitantes de 14 municipios, por lo que suman un global de 83 mil 716 casos de esta patología respiratoria.

De acuerdo al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales registra 50 mil 772 casos confirmados y dos mil 498 defunciones, Istmo 11 mil 831 confirmados y mil 203 fallecimientos, Tuxtepec cinco mil 788 confirmados y 557 muertes, Costa cinco mil 875 confirmados y 471 defunciones, Mixteca seis mil 488 confirmados y 575 fallecimientos, Sierra dos mil 962 confirmados y 320 muertes.

Los 43 casos nuevos afectan principalmente a la localidad de Oaxaca de Juárez con 25, seguido de San Pablo Etla con cuatro, así como Ocotlán de Morelos y Villa de Etla con dos contagios cada uno, los 10 municipios restantes notificaron un solo caso.

En los últimos 14 días, 136 personas reportaron signos y síntomas, de los cuales 78 son mujeres y 58 hombres; quienes se consideran casos activos, con mayor número en la zona de Valles Centrales con 78 contagios, Tuxtepec y la Mixteca con 16 cada uno, Istmo con 10 e igualmente con el mismo número la Costa, además de seis en la Sierra, para un total de 52 municipios donde circula el virus.

De las cinco mil 624 defunciones, tres mil 587 son hombres y dos mil 037 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 625, de 50 a 59 con mil 188, de 60 a 64 con 769 y de 25 a 44 años con 592 decesos.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca con 42.9%, seguido de Valles Centrales con 25.2%, Tuxtepec con 17.6%, Istmo con 13.1%, Costa con 10.9% y Sierra continúa sin reportar camas ocupadas.

Asimismo, Oaxaca notifica este lunes tres nosocomios con el 100% de saturación, y una persona nueva hospitalizada, de las 423 camas destinadas para pacientes con esta enfermedad, se encuentran disponibles 334, lo que hace que el promedio de la red médica sea del 21%.

Esta dependencia también informa que continúa la vacunación contra COVID-19, y se avanza con la inmunización de la tercera dosis como refuerzo en las personas mayores de 60 años, por lo que invitó a esta población a acudir a los puestos asignados en las diferentes regiones, para así aplicarse la dosis y estar protegidos, aunado a la vacuna contra influenza para esta temporada invernal.

